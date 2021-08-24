Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою Порошенка

Цитата

“Затримали (чоловіка — ред.) і зараз доставляють до Печерського управління поліції”, — сказали в поліції.

Що було раніше

Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро Хрещатик.

Нагадаємо

Невідомий облив червоною фарбою сходи біля Київської міської адміністрації.