Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який облив зеленкою п'ятого президента України, нардепа від “Європейської солідарності” Петра Порошенка в Києві. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
Цитата
“Затримали (чоловіка — ред.) і зараз доставляють до Печерського управління поліції”, — сказали в поліції.
Що було раніше
Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро Хрещатик.
Нагадаємо
Невідомий облив червоною фарбою сходи біля Київської міської адміністрації.