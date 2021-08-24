Порошенка облили зеленкою в Києві

Деталі

Невідомі облили Порошенка зеленкою після Маршу захисників в центрі Києва. На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, що Порошенко підійшов до правоохоронці, а потім сів в їх авто.

Наразі УНН намагається отримати коментар у поліції щодо інциденту.

Доповнення

У центрі Києва пройшов Марш захисників. Він стартував в парку імені Тараса Шевченка о 14:20, після офіційного військового параду.

Учасники маршу скандували “Слава Україні”, “Героям Слава”, “Україна понад усе” та “Путін — х**ло”.

Серед учасників маршу ветерани війни на Донбасі, волонтери, військові медики та капелани, діаспора білорусів.

Раніше

Невідомий облив червоною фарбою сходи біля Київської міської адміністрації.