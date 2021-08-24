Порошенка облили зеленкою в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. П'ятого президента України, нардепа від “Європейської солідарності” Петра Порошенка облили зеленкою біля входу в метро Хрещатик. Про це УНН повідомляє з посиланням на відео у соціальних мережах.
Деталі
Невідомі облили Порошенка зеленкою після Маршу захисників в центрі Києва. На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, що Порошенко підійшов до правоохоронці, а потім сів в їх авто.
Наразі УНН намагається отримати коментар у поліції щодо інциденту.
Доповнення
У центрі Києва пройшов Марш захисників. Він стартував в парку імені Тараса Шевченка о 14:20, після офіційного військового параду.
Учасники маршу скандували “Слава Україні”, “Героям Слава”, “Україна понад усе” та “Путін — х**ло”.
Серед учасників маршу ветерани війни на Донбасі, волонтери, військові медики та капелани, діаспора білорусів.
Раніше
Невідомий облив червоною фарбою сходи біля Київської міської адміністрації.