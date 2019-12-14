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Поліція затримала банду під час нападу на підприємця

Поліція затримала банду під час нападу на підприємця

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Київщині поліцейські затримали чотирьох осіб під час нападу на будинок підприємця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“13 грудня працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДу ГУНП Житомирщини в одному з сіл Київської області затримали четверо осіб під час скоєння ними нападу на будинок підприємця. Після викриття розбійники відкрили стрільбу по поліцейських та намагались застосувати світлошумові гранати. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав. Нині нападники під вартою”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що близько 19.00 у селі Києво-Святошинського району підозрювані проникли до будинку місцевого підприємця з метою заволодіння його майном. Нападники мали при собі зброю, яку згодом застосували, обличчя приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми.

“Поліцейські ГУНП Житомирщини у ході слідчо-розшукових заходів фіксували дії вказаного угрупування упродовж певного періоду, оскільки у нас є підстави стверджувати про їх причетність до низки тяжких та особливо тяжких злочинів. Учинення ними чергового розбою було фактично припинено нашими працівниками. Над викриттям цієї групи працювали практично усі наші підрозділи: кримінальна поліція, слідчі, експерти, кінологи, спецпідрозділи”, — повідомив начальник поліції Житомирщини Сергій Крупєй.

Повідомляється, що на місці події поліцейські затримали чотирьох осіб. Усі вони непрацюючі раніше судимі ( у тому числі за вбивство) жителі м. Києва та Київської області, найстаршому — 43 роки, а наймолодшим — по 31. У них вилучено зброю, боєприпаси, засоби зламу замків та інші свідчення злочинної діяльності.

“Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 187 (Розбій), ч.3 ст. 186 (Грабіж), ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрювані затримані у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України”, — повідомили у відділі комунікації.

Наразі тривають подальші слідчо-розшукові заходи, у тому числі обшуки за місцями проживання підозрюваних.

Законодавством України за вказані діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція затримала банду, яка пограбувала гральний заклад та два магазини.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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