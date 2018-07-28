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Поліція встановлює причини зіткнення маршрутки з потягом на Буковині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліція Чернівецької області встановлює причини та обставини зіткнення мікроавтобусу з потягом, унаслідок чого дві людини загинули та 7 отримали травми. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

"Під час досудового розслідування трагічної автопригоди, що сталася по обіді 27 липня в Кіцманському районі, працівники поліції встановили, що на підставі договору з птахофабрикою перевізник розвозив працівників підприємства по домівках. Порушивши вимоги дорожніх знаків і проігнорувавши світлову сигналізацію, водій мікроавтобуса допустив зіткнення з вантажним потягом. Внаслідок ДТП двоє пасажирів загинули та 7 було травмовано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потерпілі – жителі Кіцманського, Заставнівського та Вижницького районів, віком від 15 до 58 років.

Задля посилення контролю за перевезеннями працівників на підприємствах та щоб уникнути в подальшому трагічних автопригод, поліція розпочала комплексну перевірку таких перевезень. До перевірки залучаються також фахівці територіального підрозділу Укртрансбезпеки. У випадку встановлення порушень винних осіб буде притягнуто до відповідальності.

Як зазначається, водію вже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, у Києві поліція знайшла водія, який збив жінку на пішохідному переході та покинув місце ДТП.

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