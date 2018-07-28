Полиция устанавливает причины столкновения маршрутки с поездом на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полиция Черновицкой области устанавливает причины и обстоятельства столкновения микроавтобуса с поездом, в результате чего два человека погибли и 7 получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
"Во время досудебного расследования трагической ДТП, произошедшего после обеда 27 июля в Кицманском районе, сотрудники полиции установили, что на основании договора с птицефабрикой перевозчик развозил работников предприятия по домам. Нарушив требования дорожных знаков и проигнорировав световую сигнализацию, водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым поездом. В результате ДТП двое пассажиров погибли и 7 получили травмы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшие - жители Кицманского, Заставнивского и Вижницкого районов в возрасте от 15 до 58 лет.
Для усиления контроля за перевозками работников на предприятиях и во избежание в дальнейшем трагических аварий, полиция начала комплексную проверку таких перевозок. К проверке привлекаются также специалисты территориального подразделения Укртрансбезопасности. В случае установления нарушений виновные будут привлечены к ответственности.
Как отмечается, водителю уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве полиция нашла водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.