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Поліція встановить камери відеоспостереження на аварійній ділянці дороги, де в ДТП загинули 9 осіб

Київ • УНН

 • 13750 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Поліція ініціює встановлення камер відеоспостереження на аварійній ділянці дороги Одеса-Овідіополь, де 21 вересня унаслідок зіткнення вантажівки і маршрутки загинули 9 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

Поліція встановить камери відеоспостереження на аварійній ділянці дороги, де в ДТП загинули 9 осіб

Ця пропозиція обговорювалась на робочій нараді під головуванням очільника поліції Олега Беха взяли участь його заступник — начальник слідчого управління ГУНП Сергій Шайхет, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Вадим Баранівський та слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Євген Бірюков. Останній очолює посилену групу з числа 12-ти найдосвідченіших слідчих, що спеціалізуються на розслідуванні ДТП, створену з метою неупередженого, всебічного та швидкого розслідування всіх обставин цієї аварії.

У ході наради Бех доручив підлеглим звернутися до відповідних державних органів та установ з ініціативою про проведення робіт та встановлення обладнання, яке допоможе зробити цю ділянку траси безпечною.

“Серед них — демонтаж білбордів і встановлення камер відеоспостереження”, — повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що з боку поліції вже зараз вжито заходів, спрямованих на посилення безпеки учасників дорожнього руху, — цю ділянку дороги постійно патрулюють групи швидкого реагування поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський доручив уряду взяти на контроль розслідування смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині

Також у рамках кримінального провадження призначили 15 експертиз для підтвердження або спростування провини водія вантажівки, який заарештований 24 вересня.

Крім того начальник регіонального главку Нацполіції доручив встановити додаткових очевидців події. У зв’язку з цим правоохоронці звертаються до всіх, хто в момент аварії був поруч і має записи події на відеореєстраторі, допомогти об’єктивному розслідуванню автопригоди.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив до кінця тижня розробити план підвищення безпеки на дорогах.

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