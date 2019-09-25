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Гончарук доручив до кінця тижня розробити план підвищення безпеки на дорогах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію до кінця цього тижня розробити дієвий план підвищення безпеки на автошляхах, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Гончарук доручив до кінця тижня розробити план підвищення безпеки на дорогах

Окрім цього, уряд утворив спеціальну комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, що сталися 21 й 22 вересня в Одеській та Житомирській областях. За результатами роботи Урядова комісія надасть розгорнутий висновок щодо причин ДТП до 30 жовтня.

Прем’єр-міністр наголосив, що наразі важливо не лише з’ясувати всі об’єктивні причини аварій, які сталися, але паралельно робити все для того, щоби максимально мінімізувати ризики виникнення подібних ситуацій на наших дорогах.

Раніше Зеленський доручив уряду взяти на контроль розслідування смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині.

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