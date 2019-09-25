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Уряд створив спеціальну групу для розслідувань масштабних ДТП

Уряд створив спеціальну групу для розслідувань масштабних ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет міністрів створив спеціальну групу, що буде розслідувати причини ДТП, у яких загинула велика кількість людей. Про це під час брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

"Ми відреагували на доручення Президента вжити заходів щодо посилення безпеки на дорогах. Ми сьогодні створили спеціальну групу, яка буде розслідувати ці аварії, які трапилися, у яких загинули багато людей", – сказав Гончарук.

За його словами, будуть встановлювати помилки, яких припустилася держава, що такі випадки взагалі стаються. "Чи то через проблеми з ліцензуванням, чи через використання неналежно обладнаних транспортних засобів, чи освітлення доріг", - додав Прем'єр.

"Доручив міністру транспорту та інфраструктури до неділі цього тижня подати план роботи заходів - що ми можемо зробити, щоб подібні випадки траплялися якомога рідше", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, нещодавно сталося дві ДТП з дев'ятьмя загиблими кожна - на Одещині та на Житомирщині.

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