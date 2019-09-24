Підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП на Одещині взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Київського районного суду Одеси обрав запобіжний захід водію вантажівки, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП в Одеській області в результаті якої загинуло 9 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без можливості внесення застави",- йдеться в повідомленні.
Також, за версією слідства, 21 вересня водій вантажного автомобілю DAF здійснював перевезення вантажу (соняшникової олії) з Одеси до Чорноморська.
"Рухаючись по автодорозі Н-33 Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші, чоловік грубо порушив Правила дорожнього руху",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки загинули дев’ятеро людей.
Як повідомляв УНН, Зеленський доручив уряду взяти на контроль розслідування смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині.