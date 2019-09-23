Зеленський доручив уряду взяти на контроль розслідування смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих у масштабних смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині, які сталися протягом останніх днів, а також доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Офісу Президента у Facebook, передає УНН.
"Президент України Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих у масштабних смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині, які сталися протягом останніх днів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначено у повідомленні, Глава держави доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов’язав уряд здійснити необхідні заходи для недопущення повторення подібних випадків.
"... Володимир Зеленський вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи", - відзначили в Офісі Президента.
Відзначимо, що днями в Одеській та Житомирській областях стались дві смертельні ДТП.