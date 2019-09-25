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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 71969 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104981 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111793 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120361 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148671 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148967 просмотра

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Правительство создало специальную группу для расследования масштабных ДТП

Правительство создало специальную группу для расследования масштабных ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет министров создал специальную группу, которая будет расследовать причины ДТП, в которых погибло большое количество людей. Об этом во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы отреагировали на поручение Президента принять меры по усилению безопасности на дорогах. Мы сегодня создали специальную группу, которая будет расследовать эти аварии, которые произошли, в которых погибли многие", - сказал Гончарук.

По его словам, будут устанавливать ошибки, допущенные государством, что такие случаи вообще происходят. "Или это из-за проблем с лицензированием, или из-за использования ненадлежаще оборудованных транспортных средств, или освещения дорог", - добавил Премьер.

"Поручил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья на этой неделе представить план работы мероприятий - что мы можем сделать, чтобы подобные случаи случались как можно реже", - заявил Гончарук.

Напомним, недавно произошло два ДТП с девятью погибшими каждая - в Одесской области и в Житомирской.

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