Смертельна ДТП на Житомирщині: водія вантажівки взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід водію вантажівки підозрюваного у скоєнні ДТП, в якій загинуло 9 людей на Житомирщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.
"За результатом розгляду клопотання, ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира особі застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення грошової застави",- йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що унаслідок зіткнення дев’ять осіб загинули на місці ДТП, 11 осіб, у тому числі і водій вантажного автомобіля, травмовано.
Як повідомлялося раніше, водія вантажного автомобіля — учасника ДТП у Житомирській області, у якій загинули 9 людей та ще 10 були госпіталізовані — затримали.