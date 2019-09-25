Гончарук поручил до конца недели разработать план повышения безопасности на дорогах

Кроме этого, правительство создало специальную комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортных происшествий, произошедших 21 и 22 сентября в Одесской и Житомирской областях. По результатам работы Правительственная комиссия предоставит развернутый вывод о причинах ДТП до 30 октября.

Премьер-министр отметил, что сейчас важно не только выяснить все объективные причины аварий, которые произошли, но параллельно делать все для того, чтобы максимально минимизировать риски возникновения подобных ситуаций на наших дорогах.

Ранее Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование смертельных ДТП в Одесской области и Житомирской области.