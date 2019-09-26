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Полиция установит камеры видеонаблюдения на аварийном участке дороги, где в ДТП погибли 9 человек

Киев • УНН

 • 13750 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Полиция инициирует установление камер видеонаблюдения на аварийном участке дороги Одесса-Овидиополь, где 21 сентября в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Полиция установит камеры видеонаблюдения на аварийном участке дороги, где в ДТП погибли 9 человек

Это предложение обсуждалась на рабочем совещании под председательством главы полиции Олега Беха приняли участие его заместитель — начальник следственного управления ГУНП Сергей Шайхет, начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Вадим Барановский и следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Евгений Бирюков. Последний возглавляет усиленную группу из числа 12-ти самых опытных следователей, специализирующихся на расследовании ДТП, созданную с целью беспристрастного, всестороннего и быстрого расследования всех обстоятельств этой аварии.

В ходе совещания Бех поручил подчиненным обратиться в соответствующие государственные органы и учреждения с инициативой о проведении работ и установки оборудования, которое поможет сделать этот участок трассы безопасной.

“Среди них — демонтаж билбордов и установления камер видеонаблюдения”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что со стороны полиции уже сейчас приняты меры, направленные на усиление безопасности участников дорожного движения, — этот участок дороги постоянно патрулируют группы быстрого реагирования полиции.

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Также в рамках уголовного производства назначили 15 экспертиз для подтверждения или опровержения вины водителя грузовика, который арестован 24 сентября.

Кроме того начальник регионального главка Нацполиции поручил установить дополнительных свидетелей происшествия. В связи с этим правоохранители обращаются ко всем, кто в момент аварии был рядом и имеет записи события на видеорегистраторе, помочь объективному расследованию ДТП.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил до конца недели разработать план повышения безопасности на дорогах.

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