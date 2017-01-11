Поліція встановила "мінера" психлікарні у Дніпрі

Місцевий житель 34 років, інвалід ІІІ групи, який страждає на психічне захворювання та перебуває на обліку лікарів, розповів, що вночі йому наснився сон, в якому катували людей у психіатричній лікарні. Прокинувшись, він вирішив зателефонувати до лікарні та повідомив про замінування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що чоловік з 2010 року неодноразово повідомляв про замінування різних будівель Дніпра. Чоловік є неосудним. Він перебуває під наглядом матері, однак вона не змогла встежити за ним, і він в черговий раз повідомив про замінування.

Нагадаємо, 10 січня о 8:45 до поліції по лінії “102” зателефонував диспетчер медичної служби, який повідомив, що до них надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про замінування лікарні для психічнохворих по вул. Бехтерєва.