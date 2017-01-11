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Полиция установила "минера" ​​психбольницы в Днепре

Полиция установила "минера" ​​психбольницы в Днепре

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. В Днепре правоохранители установили мужчину, который сообщил о заминировании психиатрической больницы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Местный житель 34 лет, инвалид III группы, страдающий психическим заболеванием и состоящий на учете врачей, рассказал, что ночью ему приснился сон, в котором пытали людей в психиатрической больнице. Проснувшись, он решил позвонить в больницу и сообщил о заминировании.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что мужчина с 2010 года неоднократно сообщал о заминировании различных зданий Днепра. Мужчина является невменяемым. Он находится под присмотром матери, однако она не смогла уследить за ним, и он в очередной раз сообщил о заминировании.

Напомним, 10 января в 8:45 в полицию по линии "102" позвонил диспетчер медицинской службы, который сообщил, что к ним поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании больницы для душевнобольных по ул. Бехтерева.

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