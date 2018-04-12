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Поліція відшукала двох київських школярок, які зникли позавчора

Поліція відшукала двох київських школярок, які зникли позавчора

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поліція відшукала і повернула батькам двох 12-річних київських школярок, які позавчора самовільно залишили навчальний заклад у Дарницькому районі Києва і не виходили на зв’язок з батьками. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

"Більше двох діб дівчат шукали співробітники столичного гарнізону поліції. Водночас, до пошуків неповнолітніх активно долучилися небайдужі громадяни, які за орієнтуваннями в ЗМІ намагалися знайти "мандрівниць". Сьогодні схожих за описом дівчат побачили у селищі Баришівка Київської області: вони спіймали попутку та сіли у машину. Місцевий житель, який впізнав дівчаток із сюжету на телебаченні, запам'ятав номерні знаки автомобіля і повідомив про це поліцейським", - йдеться у повідомленні.

Автопатрулі баришівської поліції відразу вирушили на місце і перекрили трасу по маршруту слідування вказаної в орієнтуванні автівки. А невдовзі їхні колеги на КП "Березань" зупинили машину із київськими школярками. Дівчат доправили до місцевого відділку поліції. За ними вирушили працівники ювенальної превенції Дарницького управління столиці та батьки.

"Встановлено, що самостійну подорож в інше місто вони планували заздалегідь з метою привернення до себе уваги з боку дорослих та у пошуках пригод. Мобільними телефонами весь цей час школярки не користувалися. З дівчатками все добре, протиправних дій відносно них не вчиняли. Наразі з ними спілкуються психологи, аби з'ясувати справжні мотиви такого вчинку", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.

У подальшому з дітьми працюватимуть "дитячі" поліцейські. Вони розкажуть їм про небезпечні ситуації, в які можуть потрапити неповнолітні без нагляду батьків.

Як повідомляв УНН, до дарницької поліції із заявою звернулися батьки дітей, які зникли. За їх словами, 10 квітня близько 10:30 діти пішли зі школи, та до теперішнього часу не повернулися. Мобільного зв’язку з ними не має. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження дівчаток. 

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