Поліція відпустила 17 осіб, які були затримані з наркотиками у нічному клубі Києва

"17 осіб, яких затримали з наркотиками, їх вже відпустили", - сказали у прес-службі.

У поліції нагадали, що поліція розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст.317 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час обшуку у київському нічному клубі поліція затримала 17 осіб з наркотиками, виявила 11-х малолітніх та 32-х осіб, які ухилялися від призову.