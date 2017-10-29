Поліція відпустила 17 осіб, які були затримані з наркотиками у нічному клубі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Співробітники поліції вже відпустили 17 осіб, яких було затримано у нічному клубі Києва з наркотиками. Про це повідомили УНН у прес-службі столичної поліції.
"17 осіб, яких затримали з наркотиками, їх вже відпустили", - сказали у прес-службі.
У поліції нагадали, що поліція розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст.317 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під час обшуку у київському нічному клубі поліція затримала 17 осіб з наркотиками, виявила 11-х малолітніх та 32-х осіб, які ухилялися від призову.