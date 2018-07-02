Поліція відкрила справу за фактом вбивства ромки на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Правоохоронці Закарпатської області відкрили кримінальну справу за фактом вбивства жінки у Берегові. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Закарпатській області, передає УНН.
“Спеціалісти Берегівського відділу поліції спільно з колегами з Головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють осіб, причетних до вбивства молодої жінки в Берегові. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство”, — йдеться у повідомлені.
Співробітники Берегівського відділу поліції спільно з правоохоронцями з Головного управління Національної поліції в Закарпатській області встановлюють осіб, причетних до вбивства. На даному етапі в ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції не знайшли мотивів вбивства, повязаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією.
Додамо, що у поліції офіційно не називають національність вбитої, але джерела у правоохоронних органах повідомили УНН, що загинула жінка ромської національності.
Нагадаємо, вчора, 1 липня, на одній із вулиць Берегова виявили непритомну жінку. Її до приїзду поліції забрали медики, проте врятувати життя пацієнтці не вдалося. На шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення.