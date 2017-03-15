Поліція відкрила провадження щодо вчорашніх подій у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За фактом вчорашніх подій в центрі Києва, де активісти закидали камінням вікна одного із офісів та почали громити відділення відділення російського банку, відкрито досудове розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
“Відносно вчорашніх подій відкрито досудове розслідування за фактом хуліганства. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, стаття 296 КК України”, — повідомили у прес-службі.
Крім того, у поліції зазначили, що наразі затриманих осіб після вчорашніх подій в районних управліннях немає.
Як повідомляв УНН, вчора, 15 березня, активісти у Києві піднялись до Михайлівського собору і закидали камінням вікна офісу.
Пізніше активісти на Хрещатику почали громити відділення банку.