Поліція відкрила провадження щодо вчорашніх подій у центрі Києва

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КИЇВ. 15 березня. УНН. За фактом вчорашніх подій в центрі Києва, де активісти закидали камінням вікна одного із офісів та почали громити відділення відділення російського банку, відкрито досудове розслідування. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

“Відносно вчорашніх подій відкрито досудове розслідування за фактом хуліганства. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, стаття 296 КК України”, — повідомили у прес-службі.

Крім того, у поліції зазначили, що наразі затриманих осіб після вчорашніх подій в районних управліннях немає.

Як повідомляв УНН, вчора, 15 березня, активісти у Києві піднялись до Михайлівського собору і закидали камінням вікна офісу.

Пізніше активісти на Хрещатику почали громити відділення банку.

Українські Національні Новини

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