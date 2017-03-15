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Полиция открыла производство по факту вчерашних событий в центре Киева

Полиция открыла производство по факту вчерашних событий в центре Киева

Киев • УНН

 • 21325 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. По факту вчерашних событий в центре Киева, где активисты забросали камнями окна одного из офисов и начали громить отделение российского банка, открыто досудебное расследование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Относительно вчерашних событий открыто досудебное расследование по факту хулиганства. Уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства, статья 296 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в полиции отметили, что задержанных после вчерашних событий в районных управлениях нет.

Как сообщал УНН, вчера, 15 марта, активисты в Киеве поднялись к Михайловскому собору и забросали камнями окна офиса.

Позже активисты на Крещатике начали громить отделение банка.

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