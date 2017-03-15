Полиция открыла производство по факту вчерашних событий в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По факту вчерашних событий в центре Киева, где активисты забросали камнями окна одного из офисов и начали громить отделение российского банка, открыто досудебное расследование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Относительно вчерашних событий открыто досудебное расследование по факту хулиганства. Уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства, статья 296 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в полиции отметили, что задержанных после вчерашних событий в районных управлениях нет.
Как сообщал УНН, вчера, 15 марта, активисты в Киеве поднялись к Михайловскому собору и забросали камнями окна офиса.
Позже активисты на Крещатике начали громить отделение банка.