Поліція відкрила кримінальне провадження щодо антисемітських написів в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 грудня. УНН. За фактами антисемітських надписів на одеських будівлях - об'єктах єврейської спадщини - поліція відкрила кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Faceboo написав радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, передає кореспондент УНН.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі на строк до п’яти років.
“Незважаючи на підстави вважати, що ці написи - чергові елементи антидержавних провокацій в регіоні, тим не менше, сподіваюсь, що негідники будуть встановлені та понесуть належне покарання”, — зазначив Р.Форостяк.
Як повідомляв УНН, в Одесі невідомі обписали антисемітськими гаслами Бродську синагогу на Жуковського, Музей Голокосту пам'яті жертв фашизму на Малій Арнаутській та Єврейський культурний центр "Бейт Гранд" на Тираспольській.