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Поліція відкрила кримінальне провадження щодо антисемітських написів в Одесі

Київ • УНН

 • 9522 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 26 грудня. УНН. За фактами антисемітських надписів на одеських будівлях - об'єктах єврейської спадщини - поліція відкрила кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Faceboo написав радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, передає кореспондент УНН.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо антисемітських написів в Одесі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі на строк до п’яти років.

“Незважаючи на підстави вважати, що ці написи - чергові елементи антидержавних провокацій в регіоні, тим не менше, сподіваюсь, що негідники будуть встановлені та понесуть належне покарання”, — зазначив Р.Форостяк.

Як повідомляв УНН, в Одесі невідомі обписали антисемітськими гаслами Бродську синагогу на Жуковського, Музей Голокосту пам'яті жертв фашизму на Малій Арнаутській та Єврейський культурний центр "Бейт Гранд" на Тираспольській.

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