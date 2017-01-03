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Поліція Туреччини заарештувала 12 осіб за підозрою в причетності до нападу на нічний клуб

Київ • УНН

 • 7428 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Поліція Туреччини заарештувала 12 осіб за підозрою в причетності до нападу на нічний клуб в Стамбулі в новорічну ніч. Пошук нападника досі триває, передає УНН з посиланням на ВВС.

Віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що у поліції є відбитки пальців і опис нападника.

“Ми сподіваємося не тільки знайти терориста, а й встановити його зв’язки з людьми, які надавали йому підтримку зовні і всередині клубу,” — заявив Н.Куртулмуш.

У ніч на перше січня невідомий відкрив стрілянину в нічному клубі. В результаті 39 людей загинули і близько 70 отримали поранення.

Турецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела в поліції стверджують, що нападник міг бути з Узбекистану або Киргизії.

Влада зараз намагається зрозуміти, чи пов’язаний нападник на клуб з тими, хто влаштував стрілянину і вибух в аеропорту імені Ататюрка в липні.

Вважається, що за липневим нападом стоїть екстремістське угрупування “Ісламська держава” це ж угруповання взяло на себе відповідальність і за стрілянину в нічному клубі.

Повідомляється, що нападник приїхав до клубу на таксі, а потім дістав автомат з багажника машини.

Він убив поліцейського і турагента, що стояли на вході, і зайшов в будівлю. Всередині клубу в той момент перебувало щонайменше 400 осіб. Нападник вів стрілянину на протязі семи хвилин, випустивши більше сотні патронів.

Потім, як повідомляють в поліції, він переодягнувся і загубився в натовпі.

Більшість убитих в ході нападу — іноземці.

В ході нападу були вбиті:

  • 11 громадян Туреччини;
  • 7 громадян Саудівської Аравії;
  • 3 громадянина Іраку;
  • 3 громадянина Лівану;
  • по 2 громадянина Йордану, Індії і Марокко;
  • по одному громадянину Німеччини, Сирії, Тунісу, Бельгії, Кувейту, Канади і Росії, а також одна людина з подвійним громадянством Тунісу та Франції;
  • ще одне тіло досі не упізнано.
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