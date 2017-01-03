Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападающего до сих пор продолжается, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.
"Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи с людьми, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", - заявил Н.Куртулмуш.
В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения.
Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники в полиции утверждают, что нападающий мог быть из Узбекистана или Киргизии.
Власть сейчас пытается понять, связан нападающий на клуб с теми, кто устроил стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.
Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка "Исламское государство" это же группировки взяла на себя ответственность и за стрельбу в ночном клубе.
Сообщается, что нападающий приехал в клуб на такси, а затем достал автомат из багажника машины.
Он убил полицейского и турагента, стоявших на входе, и зашел в здание. Внутри клуба в тот момент находилось не менее 400 человек. Нападающий вел стрельбу на протяжении семи минут, выпустив более сотни патронов.
Затем, как сообщают в полиции, он переоделся и потерялся в толпе.
Большинство убитых в ходе нападения - иностранцы.
В ходе нападения были убиты:
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- 11 граждан Турции;
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- 7 граждан Саудовской Аравии;
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- 3 гражданина Ирака;
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- 3 гражданина Ливана;
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- по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко;
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- по одному гражданину Германии, Сирии, Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России, а также один человек с двойным гражданством Туниса и Франции;
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- еще одно тело до сих пор не опознано.
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