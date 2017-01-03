КИЕВ. 3 января. УНН. Полиция Турции арестовала 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Поиск нападающего до сих пор продолжается, передает УНН со ссылкой на ВВС.