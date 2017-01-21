Поліція спростувала інформацію про вибух в Черкасах
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 21 січня. УНН. Інформація про вибух на площі 700-річчя у Черкасах, про який повідомили жителі мікрорайону, не підтвердилася. Про це УНН-Центр повідомили у правоохоронних органах.
“Екіпаж поліції за заявкою виїздив на місце події та поспілкувався із місцевими жителями, котрі протягом довгого часу перебували у цьому районі. Вони повідомили, що вибуху не чули”, — поінформували у поліції.
Нагадаємо, напередодні жителі Черкас повідомили, що близько першої години ночі в районі площі 700-річчя пролунав вибух.