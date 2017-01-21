Полиция опровергла информацию о взрыве в Черкассах
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 21 января. УНН. Информация о взрыве на площади 700-летия в Черкассах, о котором сообщили жители микрорайона, не подтвердилась. Об этом УНН-Центр сообщили в правоохранительных органах.
"Экипаж полиции по заявке выезжал на место происшествия и пообщался с местными жителями, которые в течение долгого времени находились в этом районе. Они сообщили, что взрыва не слышали", - сообщили в полиции.
Напомним, накануне жители Черкасс сообщили, что около часа ночи в районе площади 700-летия прогремел взрыв.