Поліція розповіла подробиці стрілянини біля ТРЦ у Києві

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Через повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова у столиці введено в дію план "Перехоплення", розшукуються два автомобілі, обидва водії яких, за словами свідків, через конфлікт застосували зброю. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Зі слів свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт: у результаті обоє застосували зброю. О 16:20 у столиці введено в дію план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобілі білий Mercedes-Benz Sprinter та темний Suzuki Grand Vitara: за словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину. На їх пошуки орієнтовані всі наряди", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

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