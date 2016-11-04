Поліція розпочала евакуацію табору біженців у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Французька поліція прибула на світанку в п'ятницю до табору біженців на північному сході Парижа, щоб евакуювати тисячі мігрантів, які живуть в наметах під залізничним мостом, передає УНН з посиланням на Reuters.
Поліція приїхала до табору близько 5:00 години ранку за місцевим часом.
Прес-секретар паризької префектури повідомила, що мігранти, багато з яких прибули з охоплених війною країн, як Афганістан і Судан, будуть відвезені на автобусах у спеціальні центри по всьому району Парижа, де вони зможуть подати запити про надання притулку.
"Операція з евакуації проходить нормально", - сказала вона, додавши, що всі мігранти будуть переміщені в п'ятницю.
З її слів, близько 600 співробітників поліції перебувають на місці. За оцінками, кількість людей в таборі коливається у межах 3 тисяч.
Нагадаємо, до цього французька влада евакуювала табір біженців у Кале. Напередодні звідти виїхали останні мігранти.