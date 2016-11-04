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Полиция начала эвакуацию лагеря беженцев в Париже

Полиция начала эвакуацию лагеря беженцев в Париже

Киев • УНН

 • 8255 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Французская полиция прибыла на рассвете в пятницу в лагерь беженцев на северо-востоке Парижа, чтобы эвакуировать тысячи мигрантов, которые живут в палатках под железнодорожным мостом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Полиция приехала в лагерь около 5:00 утра по местному времени.

Пресс-секретарь парижской префектуры сообщила, что мигранты, многие из которых прибыли из охваченных войной стран, как Афганистан и Судан, будут увезены на автобусах в специальные центры по всему району Парижа, где они смогут подать запросы о предоставлении убежища.

"Операция по эвакуации проходит нормально", - говорила она, добавив, что все мигранты будут перемещены в пятницу.

По ее словам, около 600 сотрудников полиции находятся на месте. По оценкам, количество людей в лагере колеблется в пределах 3 тысяч.

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