Полиция начала эвакуацию лагеря беженцев в Париже

Полиция приехала в лагерь около 5:00 утра по местному времени.

Пресс-секретарь парижской префектуры сообщила, что мигранты, многие из которых прибыли из охваченных войной стран, как Афганистан и Судан, будут увезены на автобусах в специальные центры по всему району Парижа, где они смогут подать запросы о предоставлении убежища.

"Операция по эвакуации проходит нормально", - говорила она, добавив, что все мигранты будут перемещены в пятницу.

По ее словам, около 600 сотрудников полиции находятся на месте. По оценкам, количество людей в лагере колеблется в пределах 3 тысяч.