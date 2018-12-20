Поліція протягом року вилучила більше 4 тонн наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Протягом року Національна поліція України вилучила більш ніж 4 тонни наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"У результаті вжитих заходів протягом 2018 року з незаконного обігу вилучено більш як 4 тонни наркотичних засобів і психотропних речовин. Приблизна вартість вилученого на "чорному" ринку становить майже 23 мільярди гривень",- повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.
Він додав, що серед успішних операцій з протидії наркозлочинності - ліквідація каналу нелегального постачання наркотиків з Індії до Харківщини. Оперативники вилучили рекордні 160 кг "трамадолу", вартість якого за цінами "чорного" ринку перевищує 30 млн грн.
Нагадаємо, Служба безпеки України Одеської області попередила контрабанду психотропних речовин, які планували продати студентам.
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