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СБУ попередила контрабанду психотропних речовин для студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Служба безпеки України Одеської області попередила контрабанду психотропних речовин, які планували продати студентам. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Одеській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

СБУ попередила контрабанду психотропних речовин для студентів

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Одеси організував збут на території області небезпечної психотропної речовини "2С-В". "Товар" ділок отримував із-за кордону через один із міжнародних поштових сервісів. Посилки із психотропами забирала його спільниця. Надалі зловмисники реалізовували наркотик у роздріб студентам одеських навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали наркоторгівців поблизу одного з поштових відділень під час отримання чергової "посилки" із п'ятдесятьма пігулками психотропу.

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За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, одеські правоохоронці викрили амфетамінщика, який створив лабораторію у власній квартирі.

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