В Одесі викрито нарколабораторію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Одеські правоохоронці затримали на гарячому 22-річного чоловіка, коли він продавав амфетамін своєму знайомому у власній квартирі. Про це повідомляє Національна поліція Одеської області, передає УНН.
"В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання одесита правоохоронці виявили та вилучили хімічне обладнання для виготовлення наркотичних та психотропних речовин, біля 300 г. фенілнітропропену, 20 літрів гідрохлориду натрію, 1 літр оцтової кислоти, 200 мл ртуті", - йдеться в повідомленні.
Сам чоловік пояснив, що лабораторне обладнання він використовував для виготовлення амфетаміну, який в подальшому продавав.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 311 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів).
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