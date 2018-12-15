В Одессе разоблачено нарколабораторию

"В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства одессита правоохранители обнаружили и изъяли химическое оборудование для изготовления наркотических и психотропных веществ, около 300 г. фенилнитропропена, 20 литров гидрохлорида натрия, 1 литр уксусной кислоты, 200 мл ртути", - говорится в сообщении.

Сам мужчина объяснил, что лабораторное оборудование он использовал для изготовления амфетамина, который в дальнейшем продавал.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 311 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).



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