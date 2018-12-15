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СБУ предупредила контрабанду психотропных веществ для студентов

Киев • УНН

 • 8223 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Служба безопасности Украины Одесской области предупредила контрабанду психотропных веществ, которые  планировали продать студентам. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины в Одесской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

СБУ предупредила контрабанду психотропных веществ для студентов

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества "2С-В". "Товар" делец получал из-за границы через один из международных почтовых сервисов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. В дальнейшем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу студентам одесских учебных заведений", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали наркоторговцев вблизи одного из почтовых отделений при получении очередной "посылки" с пятьюдесятью таблетками психотропа.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, одесские правоохранители разоблачили амфетаминщика, который создал лабораторию в собственной квартире.

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