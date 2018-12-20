Полиция в течение года изъяла более 4 тонн наркотиков

"В результате принятых мер в течение 2018 года с незаконного оборота изъято более 4 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Приблизительная стоимость изъятого на "черном" рынке составляет почти 23 миллиарда гривен", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Он добавил, что среди успешных операций по противодействию наркопреступности - ликвидация канала нелегальной поставки наркотиков из Индии в Харьковской области. Оперативники изъяли рекордные 160 кг "трамадола", стоимость которого по ценам "черного" рынка превышает 30 млн грн.

Напомним, Служба безопасности Украины Одесской области предупредила контрабанду психотропных веществ, которые планировали продать студентам.

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