Поліція Праги розслідує встановлення унітазу на місці пам’ятника Конєву
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Поліція столиці Чехії Праги розслідує обставини появи на місці демонтованого пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву унітаза. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Novinky.cz.
У поліції поки не впевнені, чи будуть відкривати справу і за якою статтею.
Унітаз з’явився на постаменті демонтованого пам’ятника Конєву на площі інтербригад в районі Прага-6 проти ночі на 9 травня.
Мер району Ондржей Колар засудив дії невідомих, унітаз прибрала муніципальна влада.
Нагадаємо, у районі столиці Чехії Прага-6 3 квітня був демонтований пам’ятник Конєву. Монумент буде перенесений в створюваний Музею пам’яті XX століття.
Зняття скульптури викликало різку критику з боку Росії, її Слідчий комітет порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму.