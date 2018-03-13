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Поліція посилить охорону російських дипустанов в Україні у день виборів президента РФ

Поліція посилить охорону російських дипустанов в Україні у день виборів президента РФ

Київ • УНН

 • 37393 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Поліція обіцяє посилити охорону російських дипломатичних установ в Україні у день голосування на виборах президента Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

“Будемо діяти відповідно до закону. Звичайно, охорона буде підсилена”, — зазначили у МВС, зауваживши, що зазвичай охорону диппредставництв здійснює спецпідрозділ Національної гвардії України, поліцейські підрозділи чергуватимуть поблизу їх розташування.

Загальна кількість особового складу, який залучатиметься для охорони, ще не визначена.

Нагадаємо, дипломатичні представництва РФ на території України розміщуються у Києві, Харкові, Одесі та Львові.

Як повідомляв УНН, ВО “Свобода”, “Правий сектор” і “Національний корпус” обіцяють блокувати російські дипломатичні установи в Україні 18 березня у день виборів президента РФ з 8:00 до 20:00.

Українські Національні Новини

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