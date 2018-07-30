Поліція піймала п’яного водія, який на смерть збив велосипедиста і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали водія, який на смерть збив велосипедиста і зник з місця пригоди. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“На автодорозі Сквира-Самгородок водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. У результаті чого велосипедист від отриманих травм загинув. Прилад „Драгер“ зафіксував, що водій знаходиться у стані алкогольного сп’яніння — вміст алкоголю становив 3,08 проміле”, — йдеться у повідомленні.
На пошуки водія-втікача були орієнтовані всі наряди поліції. Невдовзі працівники патрульної поліції затримали порушника на трасі Київ-Одеса. Ним виявився 40-річний житель села Самгородок, що на Сквирщині.
Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України та доправлено до Сквирського відділу поліції. Автомобіль Mercedes-Benz вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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