Поліція Південної Кореї взяла на себе відповідальність за трагедію на Хелловін

Деталі

Начальник національної поліції Юн Хі Гін повідомив, що початкове розслідування показало, що від громадян надходили багато термінових дзвінків, які повідомляли владу про небезпеку скупчення людей в Ітхевоні. Він сказав, що поліцейські, які отримали дзвінки, не змогли ефективно впоратися з ними.

"Я відчуваю велику відповідальність за катастрофу як голова однієї із урядових установ", - сказав Юн на телевізійній пресконференції.

Юн додав, що поліція розпочала інтенсивне внутрішнє розслідування того, як офіцери обробляли екстрені виклики та інші питання, такі як реагування на наплив людей тієї ночі.

Окремо міністр внутрішніх справ Південної Кореї, голова служби екстреної допомоги, мер Сеула та голова районного відділення, що включає район Ітхевон, принесли публічні вибачення.

Контекст

Катастрофа, внаслідок якої щонайменше 156 людей загинули та 151 особа отримали поранення, сталася у вузькому провулку в Ітхевоні. Свідки описували, як люди падали один на одного, відчували серйозні проблеми з диханням і падали непритомними. Рятувальники і машини швидкої допомоги не змогли вчасно дістатися до переповнених провулків, тому що весь район Ітхевон був заповнений автомобілями і тусовщиками.

Більшості загиблих було від 20 до 30 років і близько двох третин були жінки.

Під час засідання кабінету міністрів у вівторок президент Юн Сок Йоль визнав, що у Південній Кореї не вистачає досліджень з управління натовпом. Він закликав до використання дронів та інших високотехнологічних ресурсів для розробки ефективних засобів боротьби з масовими заворушеннями та сказав, що уряд незабаром зустрінеться з експертами для перегляду національних правил безпеки.