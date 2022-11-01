Полиция Южной Кореи взяла на себя ответственность за трагедию на Хэллоуин

Детали

Начальник национальной полиции Юн Хи Гин сообщил, что первоначальное расследование показало, что от граждан поступало много срочных звонков, которые сообщали властям об опасности скопления людей в Итхэвоне. Он сказал, что полицейские, получившие звонки, не смогли эффективно справиться с ними.

"Я чувствую большую ответственность за катастрофу как глава одного из правительственных учреждений", - сказал Юн на телевизионной пресс-конференции.

Юн добавил, что полиция начала интенсивное внутреннее расследование того, как офицеры обрабатывали экстренные вызовы и другие вопросы, такие как реагирование на наплыв людей той ночью.

Отдельно министр внутренних дел Южной Кореи, глава службы экстренной помощи, мэр Сеула и глава районного отделения, включающего район Итхэвон, принесли публичные извинения.

Контекст

Катастрофа, в результате которой по меньшей мере 156 человек погибли и 151 человек получил ранения, произошла в узком переулке в Итхэвоне. Свидетели описывали, как люди падали друг на друга, испытывали серьезные проблемы с дыханием и падали без сознания. Спасатели и машины скорой помощи не смогли вовремя добраться до переполненных переулков, потому что весь район Итхэвон был заполнен автомобилями и тусовщиками.

Большинству погибших было от 20 до 30 лет и около двух третей были женщины.

Во время заседания кабинета министров во вторник президент Юн Сок Ёль признал, что в Южной Корее не хватает исследований по управлению толпой. Он призвал к использованию дронов и других высокотехнологичных ресурсов для разработки эффективных средств борьбы с массовыми беспорядками и сказал, что правительство вскоре встретится с экспертами для пересмотра национальных правил безопасности.