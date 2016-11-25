Поліція перевіряє діяльність Броварського архбудконтролю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Слідчий відділ Броварського ВП ГУНП в Київській області в рамках кримінального провадження перевіряє діяльність Державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради. Про це УНН повідомили у поліції.
“Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України за фактом вчинення неправомірних дій службовою особою відділу державного архітектурно-будівельного контролю Броварської міської ради Київської області”, - повідомили у поліції.
Наразі тривають слідчі дії, наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що децентралізація у сфері будівництва та передача повноважень контролю місцевим архбудінспекціям, може спричинити корупційні прояви.