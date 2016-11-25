Полиция проверяет деятельность Броварского архстройконтроля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Следственный отдел Броварского ОП ГУНП в Киевской области в рамках уголовного производства проверяет деятельность Государственного архитектурно-строительного контроля Броварского городского совета. Об этом УНН сообщили в полиции.
"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины по факту совершения неправомерных действий должностным лицом отдела государственного архитектурно-строительного контроля Броварского городского совета Киевской области", - сообщили в полиции.
Сейчас продолжаются следственные действия, отметили правоохранители.
Напомним, ранее эксперты предупреждали, что децентрализация в сфере строительства и передача полномочий контроля местным архстройинспекциям, может вызвать коррупционные проявления .