Поліція не виявила вибухонебезпечних предметів на станції метро "Шулявська"

"Станцію "Шулявська" перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні у Києві "замінували" станцію метро "Шулявська", її було зачинено для перевірки.



Також київська поліції перевіряє інформацію про те, що площу Майдан Незалежності заміновано гранатами.



“До чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка і сказала, що Майдан Незалежності заміновано гранатами. На місця подій негайно виїхали спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Правоохоронці ретельно оглядають територію на наявність небезпечних предметів та речовин”, — розповіли у поліції.



