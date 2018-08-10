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Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на станции метро "Шулявская"

Киев • УНН

 • 19903 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на станции метро "Шулявская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter киевского метрополитена.

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на станции метро "Шулявская"

"Станция "Шулявская"проверена. Взрывоопасные предметы не выявлено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская", она была закрыта для проверки.

Также киевская полиции проверяет информацию о том, что площадь Майдан Независимости заминирован гранатами.

"В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", - рассказали в полиции.

Украинские Национальные Новости

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