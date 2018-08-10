Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на станции метро "Шулявская"

"Станция "Шулявская"проверена. Взрывоопасные предметы не выявлено. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня в Киеве "заминировали" станцию метро "Шулявская", она была закрыта для проверки.



Также киевская полиции проверяет информацию о том, что площадь Майдан Независимости заминирован гранатами.



"В дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ", - рассказали в полиции.



