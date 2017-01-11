Поліція на Вінниччині затримала зловмисників, які відібрали у чоловіка сумку з 70 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Поліція затримала двох зловмисників, які вчинили розбійний напад на 57-річного жителя Хмільника та відібрали у нього сумку з 70 тис. гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
До Хмільницького відділення поліції з заявою звернувся 57-річний місцевий житель. За словами заявника, біля будинку на вулиці Кірова на нього напали двоє невідомих чоловіків віком від 25 до 30 років. Вдаривши постраждалого тупим предметом по голові, зловмисники відібрали у нього сумку, де знаходились 70 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Ними виявилися 26 та 28—річний жителі Хмільника. Зловмисники дізнались, що вивчивши спосіб життя потстраждалого, зловмисники спланували напад.
Вранці, коли чоловік вийшов з дому, до нього наблизився перехожий, вдарив тупим предметом по голові та забрав сумку з грошима. Другий чоловік підійшов начебто допомогти та пообіцяв наздогнати кривдника. Після цього обидва зникли у невідомому напрямку.
В ході проведення слідчий дій поліція з’ясувала, що постраждалий, який зареєстрований приватним підприємцем, може бути причетний до здійснення незаконних валютних операцій.
Неподалік від місця вчинення правопорушення у підвалі котельні поліція знайшла сумку з грошима та молоток, яким один з зловмисників вдарив постраждалого.
Чоловіків затримали у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України. За такий злочин затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.