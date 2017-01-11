Полиция в Винницкой области задержала злоумышленников, которые отобрали у мужчины сумку с 70 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Полиция задержала двух злоумышленников, совершивших разбойное нападение на 57-летнего жителя Хмельника и отобрали у него сумку с 70 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
В Хмельницкое отделение полиции с заявлением обратился 57-летний местный житель. По словам заявителя, у дома на улице Кирова на него напали двое неизвестных мужчин в возрасте от 25 до 30 лет. Ударив пострадавшего тупым предметом по голове, злоумышленники отобрали у него сумку, где находились 70 тыс. гривен.
Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 26 и 28-летний жители Хмельника. Злоумышленники узнали, что изучив образ жизни потстраждалого, злоумышленники спланировали нападение.
Утром, когда мужчина вышел из дома, к нему приблизился прохожий ударил тупым предметом по голове и забрал сумку с деньгами. Второй человек подошел как бы помочь и пообещал догнать обидчика. После этого оба исчезли в неизвестном направлении.
В ходе проведения следственных действий полиция выяснила, что пострадавший, который зарегистрирован частным предпринимателем, может быть причастен к совершению незаконных валютных операций.
Неподалеку от места совершения правонарушения в подвале котельной полиция нашла сумку с деньгами и молоток, которым один из злоумышленников ударил пострадавшего.
Мужчин задержали в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За такое преступление задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.