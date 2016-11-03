Поліція на Харківщині затримала групу осіб, які вбили 78-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Поліцейські на Харківщині затримали групу осіб, які вбили 78-річну пенсіонерку та викрали у неї 25 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківській області.
Наприкінці літа до чергової частини Красноградського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла господарки одного з будинків в селі Маховик.
В результаті оперативно-розшукової роботи правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, віком від 20 до 42 років. Встановлено, що троє з них раніше вже були судимі за майнові злочини. У день злочину чоловіки проникли до домоволодіння з метою заволодіння майна, після чого вбили господарку та забрали гроші.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за п 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі чоловіки затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання Красноградського відділу поліції.