Поліція на Харківщині затримала групу осіб, які вбили 78-річну жінку

Наприкінці літа до чергової частини Красноградського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла господарки одного з будинків в селі Маховик.

В результаті оперативно-розшукової роботи правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, віком від 20 до 42 років. Встановлено, що троє з них раніше вже були судимі за майнові злочини. У день злочину чоловіки проникли до домоволодіння з метою заволодіння майна, після чого вбили господарку та забрали гроші.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за п 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі чоловіки затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання Красноградського відділу поліції.