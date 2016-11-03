Полиция в Харьковской области задержала группу лиц, которые убили 78-летнюю женщину

В конце лета в дежурную часть Красноградского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела хозяйки одного из домов в селе Маховик.

В результате оперативно-розыскной работы стражи порядка задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что трое из них ранее уже были судимы за имущественные преступления. В день преступления мужчины проникли в домовладение с целью завладения имуществом, после чего убили хозяйку и забрали деньги.

Открыто уголовное производство по п 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мужчины задержаны и находятся в изоляторе временного содержания Красноградского отдела полиции.