Поліція Лондона пред'явила поляку звинувачення в підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Лондона висунула відносно громадянина Польщі звинувачення в підготовці теракту. Про це йдеться в повідомленні, поширеному у вівторок Скотленд-Ярд, передає УНН.
Як наголошується в комюніке, 25-річному Філіпу Голону Беднарчику, що проживає в британському Лутоні, пред’явлені звинувачення в “зборі інформації, яка, можливо, може бути корисна людині, яка вчиняє або що готує теракт”, а також в “виготовленні або володінні вибуховою речовиною при обставинах, що викликають підозри”.
У поліції уточнили, що безпосередньої загрози для громадськості Беднарчик, затриманий 11 грудня в Лутоні, розташованому на північ від британської столиці, не становив. У середу він постане перед суддею магістратського суду Лондона.
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Нагадаємо, у Польщі затримали українця, який планував підірвати автомобіль біля торговельного центру.