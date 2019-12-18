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Поліція Лондона пред'явила поляку звинувачення в підготовці теракту

Поліція Лондона пред'явила поляку звинувачення в підготовці теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Лондона висунула відносно громадянина Польщі звинувачення в підготовці теракту. Про це йдеться в повідомленні, поширеному у вівторок Скотленд-Ярд, передає УНН.

Як наголошується в комюніке, 25-річному Філіпу Голону Беднарчику, що проживає в британському Лутоні, пред’явлені звинувачення в “зборі інформації, яка, можливо, може бути корисна людині, яка вчиняє або що готує теракт”, а також в “виготовленні або володінні вибуховою речовиною при обставинах, що викликають підозри”.

У поліції уточнили, що безпосередньої загрози для громадськості Беднарчик, затриманий 11 грудня в Лутоні, розташованому на північ від британської столиці, не становив. У середу він постане перед суддею магістратського суду Лондона.

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Нагадаємо, у Польщі затримали українця, який планував підірвати автомобіль біля торговельного центру.

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