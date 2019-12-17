На Харківщині засудили терориста, який хотів підірвати комплекс водопідготовки "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Харківщині за матеріалами Служби безпеки України до п’яти років ув’язнення засуджено терориста, який за завданням ФСБ мав вчинити терористичний акт на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" у Лозівському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Мешканець Краснограду був завербований спецслужбами РФ для здійснення теракту в регіоні. За дорученням кураторів, він мав привести у дію вибуховий пристрій на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" у Лозівському районі. Вибухівку, потужністю 2 кілограми тротилу, зловмисник планував закласти у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна у системі очищення води", - сказано у повідомленні.
У ході спецоперації співробітники СБУ попередили приведення у дію вибухового пристрою та затримали зловмисника. Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області затриманого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Запоріжжі до 8 років 3 місяців ув’язнення засудили колишнього поліцейського, який разом з представником "ДНР" готував терористичний акт.